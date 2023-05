Alfredo Pedulla’ “infiamma” il mercato del Napoli…

Alfredo Pedullà, esperto di mercato, attraverso il suo sito ufficiale parla dell’interessamento del possibile erede di Kim osservato speciale dagli emissari del club azzurro:

“Gli occhi di Inter e Napoli sono cascati su di lui da qualche mese, come quelli di alcuni dei migliori club europei. Parliamo di Konstantinos Mavropanos, una delle pochissime note liete nella stagione da incubo dello Stoccarda. In Italia questo nome continuiamo a sentirlo sempre di più, c’è il Napoli che lo brama come dopo Kim Min Jae ma soprattutto l’Inter che lo ha individuato come sostituto d’eccellenza al partente Milan Skriniar. Le due squadre però oltre a combattere con una discreta concorrenza per averlo, dovranno condurre un estenuante trattativa con la squadra tedesca che su di lui ha puntato tantissimo”.

Ma chi è Konstantinos Mavropanos?

“E’ un difensore moderno, ma soprattutto roccioso, grazie ad una possente fisicità messa in risalto dai 194cm d’altezza che lo rende uno dei migliori in Germania nel gioco aereo, ha un ottima visione di gioco infatti è molto abile nei lanci lunghi ed è un’ottima risorsa per una squadra che gioca partendo dal basso. In Nazionale ha collezionato 21 presenze tra U21 e squadra maggiore”. Ha concluso il noto giornalista Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale.

