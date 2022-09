Alfredo Pedulla’: “Il Napoli? Squadra che funziona”

Il Napoli ha iniziato la stagione del migliore dei modi nonostante le tante critiche di inizio estate. Alfredo Pedullà nell’editoriale per il suo sito analizza quanto segue:

“Se ci fosse il rispetto al posto delle comparsate di convenienza, il Napoli ne avrebbe un po’ di più. La squadra funziona, il mercato è stato eccellente, il lavoro di Spalletti si vede contrariamente a quello di Allegri. Il mercato è stato sontuoso e non serve a nulla parlare ancora di Ronaldo e di una trattativa mai esistita. Anche perché significa non rendersi conto di quanto sta accadendo: Raspadori si sta inserendo sempre più, non è andato alla Juve e il Napoli ha mantenuto il vantaggio; Kvaratskhelia andava celebrato a marzo, quando la trattativa è stata completata, senza farla passare sotto silenzio; Simeone ha aspettato il Napoli e non aveva certo trattative con Juve e Monza; lo stesso Acerbi non era in una lista azzurra, soltanto Kim il nome in evidenza, non a caso l’ex Lazio ha dovuto aspettare l’ultimo giorno di mercato per accasarsi all’Inter. Le notizie fanno sempre la differenza”.

Il Napoli?…Pedulla’ ha cosi concluso

“Basterebbe questo, ma ci sarebbe altro, per celebrare il Napoli protagonista in campionato e in Champions, figlio delle notizie vere piuttosto che delle… comparsate. E ora è giusto celebrarlo, ricordarsi di Kvara, lasciar perdere Ronaldo e immaginare che questa possa davvero essere una stagione straricca di soddisfazioni. Complimenti a Meret che ha risposto con i fatti a un’estate difficilissima”.

“Un’ultima cosa: non più tardi di un anno e mezzo fa Lobotka era stato considerato quasi un bidone, una spesa assurda da 20 milioni, con l’assalto alla diligenza Giuntoli. Qualcuno ne aveva chiesto la testa, ma quel qualcuno forse non sa che il pallone è rotondo e non quadrato”

