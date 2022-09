Alfredo Pedulla’: “Il Napoli primo con merito”

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, giudica così le prestazioni nella massima competizione , una vittoria e una sconfitta il bilancio delle italiane scese in campo nel mercoledì di Champions League.

“Alla Juventus c’è poco di che stare Allegri. I bianconeri cadono in casa contro il Benfica, sprecando più di un’occasione: Kean colpisce il palo con un tiro-cross partito dalla sinistra e Bremer spara alto a pochi passi dalla porta difesa da Vlachodimos”.

Alfredo Pedulla’ sul Napoli

“All’Ibrox Park, invece, dopo un primo tempo a reti inviolate, tra Rangers e Napoli succede tutto nella ripresa. Al 54′ Simeone s’invola verso la porta avversaria e viene fermato fallosamente da Sands, che lascia anche i suoi in dieci. Dal dischetto si presenta Zielinski: il tiro del polacco viene intercettato da McGregor, ma il pallone viene poi spinto in rete da Politano. Ma è tutto da ripetere. Dopo l’intervento del VAR, l’arbitro fa ripetere perché il portiere scozzese s’è mosso prima dalla linea di porta. Sul dischetto si presenta di nuovo Zielinski, che non ha cambiato angolo così come McGregor che ha intercettato di nuovo il pallone: partita ancora sullo 0-0. Al 68′, però, capita un’altra occasione dal dischetto per il Napoli. Questa volta sul dischetto si presenta Politano che trasforma il calcio di rigore, riprendendosi la gioia del gol che gli era stata tolta precedentemente. Nel finale di gara, poi, gli azzurri chiudono i discorsi portandosi sul 3-0 con Raspadori e Ndombele. Termina così 0-3 tra Celtic e Napoli, gli azzurri si portano in testa al girone a punteggio pieno. Discorso diverso per la Juventus che resta a quota zero punti”.

Ricordiamo che il giornalista si e basato sul confronto tra Napoli e Juventus.

