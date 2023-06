Alfredo Pedulla’ fa il punto sul Toto-allenatori del Napoli…con una variante!

Il campionato è appena finito, ma tiene sempre banco il calciomercato e, in modo particolare, la questione relativa agli allenatori. Luciano Spalletti ha già comunicato la sua volontà di lasciare il Napoli. Per quello che concerne l’Atalanta, invece, la posizione di Gian Piero Gasperini sulla panchina degli orobici non sarebbe così salda. Ne ha parlato il giornalista esperto di calciomercato di SportItalia, Alfredo Pedullà, sul suo sito ufficiale.

“Panchina Napoli: tra i mille nomi fatti, alcuni mai contattati, è tenuto in grossa considerazione Vincenzo Italiano, ma bisogna aspettare che la Fiorentina giochi la finale di Conference. Benitez resta il jolly, De Laurentiis marca Italiano ma aspetta che si chiuda il giro di panchine tra Premier e Ligue1 (c’è stato un sondaggio con Galtier). Gian Piero Gasperini incontrerà l’Atalanta nelle prossime ore. Ci sarà un confronto a prescindere dal contratto, il confronto annunciato per arrivare a un’intesa. C’è apertura reciproca, ma bisogna mettere il punto”, l’analisi di Pedullà.

