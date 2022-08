Alfredo Pedulla’: ” Domani e il girono di Ruiz…”

Alfredo Pedulla, giornalista di Sportitalia ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Fabian Ruiz e la trattativa con il Psg. Ecco le dichiarazioni del giornalista a Sportitalia questa sera:

“Fabian Ruiz al Paris Saint–Germain: si chiude tra domani e martedì, ormai non ci sono più dubbi. Un’operazione ormai definita per circa 25 milioni, bonus compresi. Il Napoli ha accettato l’offerta, il centrocampista ha l’accordo con il club parigino, il via libera è in arrivo. A quel punto Leandro Parades, in panchina nell’ultimo impegno del Paris Saint-Germain per tutta la partita, sarà libero di andare alla Juve. Avevamo raccontato la gerarchia delle due operazioni: prima Fabian Ruiz al PSG “

.RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati