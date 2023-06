Alfredo Pedullà dice la sua su Rudi Garcia: “Non era il primo vero obiettivo di Aurelio De Laurentiis…”

Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli come annunciato dal presidente Aurelio De Laurentiis. Ne ha parlato il giornalista Alfredo Pedullà nel corso della trasmissione Speciale Calciomercato, programma in onda sulla emittente SportItalia:

“Dico una cosa sul Napoli sperando di non offendere nessuno. Rudi Garcia non era il primo vero obiettivo di Aurelio De Laurentiis per la prossima annata calcistica. Il presidente aveva altre idee, ma non poteva aspettare altri in eterno”.

Alfredo Pedullà ha poi aggiunto nel corso del suo intervento:

“Aurelio De Laurentiis sarebbe stato disposto a derogare sul tetto ingaggi per Luis Enrique proponendogli un contratto da otto milioni a stagione più due di bonus. Ma dallo spagnolo non ha avuto le risposte che attendeva. De Laurentiis avrebbe offerto a Galtier lo stesso contratto (biennale con opzione) che ha preparato a Garcia. Cambia soltanto l’aspetto economico: Galtier avrebbe guadagnato almeno 4.5 a stagione più bonus, Garcia tra 2,7 e 3 a stagione più bonus”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati