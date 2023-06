Alfredo Pedulla ci va giù duro su De Laurentiis e Sousa: ” Se un presidente dice che non contatta mai allenatori sotto contratto e poi ci va a cena…Paulo Sousa? Non ideale per il Napoli”

Paulo Sousa sarebbe una delle tante idee di Aurelio De Laurentiis per il post Luciano Spalletti. Il mister avrebbe incontrato il presidente a cena. Ne ha parlato Alfredo Pedullà, giornalista di SportItalia, sui social. Ecco quanto si legge su Twitter:

“Solo perché poi ci deve essere una coerenza: se un presidente dice che non contatta mai allenatori sotto contratto e poi ci va a cena (confermato), la speranza è che abbia almeno avvertito il club di competenza”.

“Opinione personale: mister Paulo Sousa non sarebbe di certo l’allenatore ideale per il Napoli, sempre parlando prima, anche (e non solo) perché significherebbe rinnegare un credo tattico vincente, Poi ognuno è libero. Opinione personale bis: con quale faccia Sousa si ripresenterebbe a Salerno (una piazza che l’ha amato) dopo che poche ore fa il suo diesse (De Sanctis, ndr), ignaro, lo aveva confermato?”, ha aggiunto il cronista esperto di calciomercato sui social.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati