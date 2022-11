Alfredo Pedulla’: “Chelsea “scarica” Koulibaly”

Il Chelsea ha speso tanto per Kalidou Koulibaly (38 milioni di euro più ulteriori due milioni di bonus), ma l’ex centrale del Napoli, dopo l’addio di Thomas Tuchel e l’approdo di Graham Potter sulla panchina dei Blues, ha finito col diventare ormai una seconda scelta nella retroguardia del club di Londra. Non è un caso che la dirigenza inglese sia ora pronta ad investire cifre ancor più importanti per un nuovo difensore in grado di giocare sul centro-sinistra: si tratta di Josko Gvardiol, veloce talento croato che sta ben figurando al Mondiale in Qatar con la maglia della sua Nazionale e che ha attirato su di sé le attenzioni di alcune delle più importanti società di tutto il panorama internazionale.

Chelsea-Koulbaly: Ne parla, sul suo portale ufficiale, il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà:

“Gvardiol viene considerato il più bravo di tutti. E lo sta dimostrando ai Mondiali, baluardo indiscutibile della Croazia. Il più bravo nel suo ruolo, difensore centrale che all’occorrenza può essere utilizzato sulla corsia mancina, per età (classe 2002, compirà 21 anni a gennaio), senso della posizione, modernità nell’interpretare il suo ruolo. Un fenomeno”.

“La notizia di queste ultime ore è che il Chelsea, dopo averci provato in ogni modo la scorsa estate, ha programmato un incontro prevedibilmente alla fine di Qatar 2022. Ma è in stretto contatto con il suo agente anche in questi giorni, lavori in corso per chiudere. Potter ha scelto, lo ritiene il colpo ideale, perfetto per la difesa a tre e lo ha messo per distacco in cima alla lista della spesa”.

“La scorsa estate il Chelsea aveva sfondato il muro degli 80 milioni, ricevendo in cambio un secco no dal Lipsia. Adesso è pronto a ripartire, lo stesso ragazzo – che aveva ritenuto prematuro il suo trasferimento ad agosto – è pronto per il grande salto. Retroscena: negli ultimi giorni alcuni intermediari hanno segnalato il forte interesse del Paris Saint-Germain sulla scia del Tottenham che ci aveva provato e che non vuole arrendersi. Ma ora il Chelsea (che ha già preso Nkunku dal Lipsia) farà di tutto e di più per chiudere in modo da sbaragliare la concorrenza”.

“La strategia è definire ora, come minimo per avere la garanzia di poter contare su Gvardiol a partire dalla prossima estate. Per il club tedesco plusvalenza garantita dopo aver investito poco meno di 20 milioni per strapparlo alla Dinamo Zagabria nell’estate 2021”.

