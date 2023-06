Alfredo Pedulla’ attacca il duo Adl-Sousa: “Venerdi Mattina si annuncia il rinnovo, la sera a pranzo da Adl…Ci vorrebbe poco per essere ottime persone”

Attraverso il proprio profilo Twitter, l’esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, ha parlato della vicenda tra Sousa e il Napoli, ( con Adl che ha sempre detto che i sotto contrattualizzati non si andava a spizzicarli! ) Di seguito quanto riportato:

“Venerdì mattina il ds della Salernitana annuncia il rinnovo di Paulo Sousa “È il nostro futuro”

” Venerdì sera Paulo Sousa va a cena con ADL. Ci vorrebbe poco per essere ottime persone prima che buoni allenatori. Paulo si fa così: venerdì mattina dici “non me la sento di restare”. Così intanto rispetti i tuoi tifosi e chi ti paga. Se poi la cena con ADL non va bene, problemi tuoi, ma almeno… O no, Paulo? Troppo tardi, ormai”

