Alfredo Pedulla’ “asfalta” la Juventus ed Allegri, citando il Napoli…

Non è certamente un bel periodo per la Juventus. Dopo la sconfitta interna per 0-1 col Napoli, i bianconeri vengono estromessi dalla Coppa Italia dopo il ko di San Siro con l’Inter. Alla compagine allenata da Massimiliano Allegri resta ora solo l’Europa League per salvare una stagione fin qui molto deludente, forse fallimentare. Ne ha parlato Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, nel corso del suo intervento ai microfoni della emittente televisiva SportItalia.

“La Juventus deve recriminare solo con se stessa. I tifosi vogliono Allegri out, hanno ragione. L’allenatore non può dire che la sua squadra ha fatto bene. I supporters della Vecchia Signora non vogliono essere presi in giro, sono persone che leggono, si informano. Inutile che poi ironizzi con la panchina del Napoli dopo il match di Torino dicendo che hanno vinto solo uno scudetto. La finisca di cercare alibi. L’Allegri di 4 anni da andava bene, questo non è nemmeno il cugino”, le parole di Pedullà.

