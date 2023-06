Alfredo Pedulla’ annuncia: “Garcia o Galtier sulla panchina, e ci sara’ una partenza sicura”

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia nel corso dello Speciale Mercato. Queste le sue parole:

“Quello di oggi è stato un incontro rapido e giusto, con Vincenzo Italiano e la Fiorentina che hanno deciso di andare avanti e con Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, che a dire il vero non ha mai affondato per affidargli la panchina azzurra lasciata vuota da Luciano Spalletti”.

Pedulla’ poi ha aggiunto:

“Per quanto riguarda gli altri nomi possibili, procediamo con ordine: Thiago Motta deve decidere presto cosa fare a Bologna e va depennato dalla lista del Napoli. Per quanto riguarda invece Roberto Mancini, CT dell’Italia, la FIGC ha spiegato che non è possibile, dunque restano pochi allenatori in lizza per il club campione in carica. Tengo vivo il nome di Galtier e Garcia e so che per la panchina del Napoli si risolverà per il 27 giugno. Su Kim in uscita non ci sono dubbi”.

