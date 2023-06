Alfredo Pedulla’ “affonda” su Osimhen: “Il PSG in pressing e pronto ad offrire 150 milioni…”

Il Paris Saint-Germain pensa a Victor Osimhen. Come analizzato dal giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà, attraverso il suo portale ufficiale, il numero 9 del Napoli

“non ha ancora rinnovato il contratto. E malgrado le dichiarazioni di De Laurentiis, serve almeno un summit per arrivare alla quadratura, quindi è giusto aspettare. Nel frattempo, occhio, perché molto presto arriveranno offerte che il Napoli dovrà valutare, se fossero da 100 milioni in su sarebbe complicato non prenderle in considerazione. Osimhen guarda alla Premier League, Chelsea e Manchester United sono interessate, ma attenzione al Paris Saint-Germain che ha altre questioni da risolvere e poi si dedicherà al mercato”.

Osimhen, in particolare, “piace molto a Campos che, con il placet della proprietà, potrebbe presentare un’offerta con base 120-130 milioni più una ventina bonus per arrivare ai famosi 140-150 chiesti dal Napoli. Ovviamente Osimhen avrebbe un ingaggio in doppia cifra, da 10 milioni in su. Per il Paris Saint-Germain sarebbe intanto un modo di ammortizzare la vicenda Mbappé, in attesa di sviluppi, ma anche di sostituire Messi già partito e Neymar non più blindato”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati