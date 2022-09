Alfredo Pedulla’: “Adl, Bilancio sorridente”

Alfredo Pedullà, giornalista, sulle pagine dell’edizione digitale de La Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sul club di De Laurentiis

: “A fine settembre il Napoli pensa di aver già vinto sul mercato, sono almeno tre le motivazioni che portano a confortare questa tesi: partiamo dalla prima, Kvaratskhelia. E’ stato acquistato a marzo per 10 milioni di euro, una cifra irrisoria se a questo aggiungiamo l’ingaggio da un milione più i bonus. E’ un grande affare considerando che sei o sette mesi dopo la sua valutazione – che è difficile, forse impossibile fare – è di almeno 40 o 50 milioni, ma può crescere. Il ragazzo è un 2001 e si è ambientato bene. Il Napoli pensa soprattutto a valorizzare al massimo le sue prestazioni”.

Pedulla’ ha poi aggiunto

“Lo stesso vale per Kim che è arrivato per 20 milioni ed è l’erede di colui che veniva considerato insostituibile, ovvero Koulibaly. Che è andato al Chelsea, che ha scritto pagine storiche del club partenopeo. La clausola è di circa 50 milioni di euro a partire dalla prossima estate. Sarebbe bello toglierla questa clausola”.

Infine ha concluso

“Su Raspadori possiamo dire più o meno la stessa cosa perché il Napoli l’ha pagato 5 milioni, più 20, più bonus per altri 5 milioni che passano per la qualificazione in Champions. Il ragazzo si è sbloccato, ha segnato in campionato, in Champions League e in Nazionale contro l’Inghilterra con un vero e proprio gioiello. Il club di De Laurentiis in questo primo bilancio sorride”.

