Alfredo Pedulla’: “48 ore e …Sapremo!”

Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulla mancata convocazione di Navas con il PSG, che potrebbe dir molto sul futuro del portiere della Costa Rica, che presto potrebbe passare alla corte di Luciano Spalletti al Napoli. L’esperto di mercato Sportitalia, attraverso il suo portale ufficiale, evidenzia: “Keylor Navas diserta la sfida contro il Lille. Lo ha reso noto il Paris Saint-Germain attraverso un comunicato”. Il club giocato contro il Lille, con Gigio Donnarumma titolare.

Alfredo Pedulla’ ha inoltre aggiunto:

“L’esperto portiere ha lasciato l’allenamento di questa mattina a causa di un mal di schiena e ci saranno nuovi aggiornamenti entro 48 ore. Avendo perso la titolarità a favore di Donnarumma, l’obiettivo di Navas è quello di cambiare aria. Il Napoli resta vigile e fortemente interessato, all’interno di una situazione che inevitabilmente coinvolge Meret: si entrerà nel vivo a partire dalla prossima settimana“. Concludendo cosi ,sul possibile passaggio di Keylor Navas in maglia azzurra.

Alfredo Pedulla’ parla anche di Meret…e Kepa!

E per Meret si troverà una soluzione, ma non escludiamo al cento per cento che il Napoli possa restare con tre portieri, pur di cogliere l’occasione Navas. Il Napoli ha mantenuto fino a 48 ore fa i contatti anche con l’agente di Kepa, ma è chiaro che i collegamenti con Parigi ora siano quelli più caldi.

