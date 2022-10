Alfonso De Nicola: “Per Rrhamani ci vorranno 3/4 settimane”

Alfonso De Nicola, ex medico del Napoli, è intervenuto a Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete” di Raffaele Auriemma, spiegando l’infortunio capitato ad Amir Rrhamani, ed i possibili tempi di recupero:

“Se l’infortunio di Rrahmani è di primo grado puoi recuperarlo in 3/4 settimane, altrimenti può essere di più. Il Napoli dovrà fare a meno di Rrahmani per un mese, ma penso che Giuntoli abbia fatto una rosa dove ci sono due squadre titolari.

Il Napoli ha Juan Jesus e Ostigard, che possono fare i titolari.

Ho visto la partita con la Cremonese e l’infortunio di Rrahmani mi sembrava un fatto traumatico, ma dalla televisione non si capiva granché. Quando si è fatto male si è visto che cadendo, per difendere il ginocchio, ha contratto forte l’adduttore e ha tirato il tendine.

De Nicola ha poi aggiunto

La mia sensazione è questa: non ci siamo mai trovati in questa situazione di classifica, neanche l’anno dei 91 punti. Ho collaborato tanto al mantenimento del Napoli in Serie A, prima o poi dovevo essere sostituito ma i miei collaboratori sono rimasti e sono contento perché significa che ho saputo seminare qualcosa.”

