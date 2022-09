Alex Meret, Risponde “Parando” alle polemiche

Alex Meret, portiere del Napoli, si esprime così a Sky Sport dopo il 4-1 degli azzurri ai danni del Liverpool:

“Grande soddisfazione, il lavoro paga. L’estate è stata piena di voci per me ma ho sempre pensato a fare il meglio e questa è una notte magica. Il pubblico ci ha sempre spinti per tre punti importanti, contro una grandissima squadra. Ci eravamo preparati ad attaccare gli spazi che ci avrebbero lasciati e siamo stati bravi, avremmo potuto fare ancora più gol, già alla prossima partita dobbiamo ritrovare questo tipo di prestazione”.

La Lazio e stasera possono cambiare la vostra dimensione?

“Le ambizioni sono alte già dal ritiro, abbiamo cambiato diversi elementi e chi è arrivato è altrettanto forte e ci sta dando mano. C’è stato un piccolo periodo di pareggi ma sappiamo di poter vincere contro chiunque”.

Alex Meret, il friulano silenzioso, come una vecchia conoscenza passata per Napoli, e poi diventato il Campione del Mondo 1982, il riferimento chiaro e a Dino Zoff.

Il Numero uno azzurro, questa estate, è stato oggetto di tante incertezze, dal tecnico ai tifosi, fino agli addetti ai lavori. Ma lui, con la professionalita’ e serieta’ che lo contraddistingue, ha saputo riprendersi il ruolo di numero uno! Mostrando anche ieri sempre piu’ sicurezza, dove anche il suo reparto ne sta acquisendo proprio grazie alle sue prestazioni, garanzia di tranquillita’

Unico errore,ma per fortuna poi ricucito, e che un portiere non puo’ pretendere la titolarita’, deve guadagnarsela sul campo, e lui con professionalita’ e riuscito a riprendersi il suo posto, e va detto, che anche la presenza di Salvatore Sirigu, potrà essere per lui, un vero viatico a crescere ancora di piu’…Complimenti Alex!

