Alex Meret, Ecco uscire i “Cervi da Foresta!”

Alex Meret, nella gara contro il Bologna, probabilmente non annoverrera’ nelle migliori prestazioni, la gara di ieri , vinta per 3 a 2. contro i felsinei, guidati da Thiago Motta.

Precisiamo pero’ alcune cose, prima di capire i perche’ del vociare dei desaparecidos, scomparsi anche in spagnolo e portoghese!, poiche’ dare la croce addosso solo al portiere friulano sembra davvero stucchevole!

Parlando della prima mezz’ora, il Napoli ha sprecato almeno tre palle gol nitide, nell’ordine, Raspadori, Mario Rui e Politano, quest’ultimo un vero e proprio rigore in movimento, pero’ nessuno ha ritenuto, giustamente, far polemica, visto anche il risultato positivo raggiunto.

Senza dimenticare, che anche sul 3 a 2 azzurro, c’e’ stato il momento di panico mal gestito da tutta la squadra! Insomma, sembrerebbe che la croce sia da dividere su tutto l’apparato

Se poi si ricorda la risposta del tecnico in sala stampa , allora forse riusciremo a capirci qualcosa. Ecco le parole del tecnico alla domanda sulla prestazione di Meret:

“Secondo me loro hanno fatto un grandissimo gol, poi ci sono voluti due mesi di partite intensissime di partite per vedere una leggerezza di Meret. Questo significa che abbiamo un grandissimo portiere. Fare un errorino contro le squadre con cui abbiamo giocato noi, ci vogliono giornalisti bravi a non mettere in mezzo queste cose ca**o”l

Voi cosa dite? D di matto oppure afferma il vero? Personalmente, credo che il giovane friulano, fino alla gara contro l’Ajax, eccellente!, non meriti questo trattamento, anche perché, dopo un’estate trascorsa con la valigia pronta, con la squadra ed il tecnico che non gli davano fiducia, oggi sarebbe il portiere dello Spezia ricordate? Ed invece, in religioso silenzio, ed un professionista esemplare , ha dimostrato di essere un numero uno con i fiocchi!

La gara di ieri? Ci puo’ stare, ma prima, come dicevo, i gol si prendono, e si fanno, ed il Napoli ne ha sbagliati troppi, quando poteva viaggiare comodamente gia’ al 35’ del primo tempo!

Quindi , e concludo, se i destabilizzatori del Napoli, credono di aver trovato il modo di presentarsi, come sottolinea il compianto Vujadin Boskov, “Cervo esce di foresta”, ebbene, puo’ farvi ritorno. Lo ha dimostrato il “Maturo” Maradona, con applausi e cori verso il proprio numero uno, il tecnico, che era stato duro con Meret in estate, e la squadra, con a capo Osimhen che con applausi e parole al miele a fine gara, ha fatto capire, quanto inutili siano le parole di “quattro beceri destabilizzatori”

Giu’ le mani da Meret quindi, che sicuramente,come detto fin da subito, non sarà ricordata come la sua miglior prestazione, ma come dice il tecnico, abbiamo un grandissimo portiere ed un altrettanto gruppo, e se si vincono anche queste gare, quando non sei al top, allora davvero e ‘ tanta roba…vi saluto desaparecidos!

