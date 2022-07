Alessio Tacchinardi: “Io andrei subito a Napoli”

Alessio Tacchinardi, opinionista ed allenatore, e’ intervenuto alla radio ufficiale del calcio Napoli, ed ha detto la sua su Dybala al Napoli, e si ‘e ‘espresso cosi:

“Io fossi Dybala Andrei subito a Napoli, se ci fosse un’apertura per Napoli a livello economico, cioè se riescono a darmi quello che sta chiedendo quantomeno il progetto, quello che è sono d’accordo con Bruno io, Eh Cioè si si per il discorso fisico anch’io ho dei dubbi, Monti nei tubi ho anche dei dubbi vedendo qualcuno. Che cosa ha fatto nella seconda parte di stagione?

Quindi non so se poi alla fine dovuto solo a Dybala o magari un lavoro che aveva la Juventus perché con il Tottenham, adesso una parte di stagione ha spaccato veramente la stagione del totale, ha fatto al livello di intensità. Cosa chiede la Juve è l’ultima ieri detta veramente fatica, quindi.

Su Dybala, non sappiamo se poi è colpa solo sua oppure magari di una preparazione fisica della Juve, di un lavoro diverso da allenatore ad allenatore. Detto questo, si parla Napoli e sedi, si fa una squadra ad esaltare le sue caratteristiche, cioè immagino dietro al business, cioè ci vuole. Poi, dopo un centrocampo fisico.

Due esterni magari di gambe, oppure comunque è un giocatore che magari non ti fanno quella fase difensiva, però sono d’accordo con Bruno, cioè sarebbe veramente un giocatore che incendia Napoli a livello di passione dei giocatori. Tutte le suggestioni, da argentino a piede mancino, tutto quello che si vuole.

Ma Dybala che trova un contesto giusto una piazza che viene amata amato che vada a posto ancora tecnicamente tecnicamente e uno fortissimo quindi a Che trova un contesto giusto, una piazza che viene amata, amato oggi penso che vada a posto, ancora tecnicamente, tecnicamente e uno fortissimo, quindi a me piace molto che Roma, Napoli, Napoli, in un contesto dove ti faccio una squadra, non di non dico per lui Eh, perché oggi non è più un giocatore, però ad esaltare le. caratteristiche sono che gli ultimi 30 m è ancora un’idea più forte in assoluto”

