Alessandro Renica: “Perso lo scudetto perche’ Spalletti non all’ altezza delle aspettative”

Alessandro Renica, ‘ex difensore del Napoli Campione d’ Italia 1987 e 1990, e vincitore della Coppa Uefa 1989, ha parlato a tutto tondo del momento del Napoli, dal campionato scorso ,fino ad arrivare al presidente, in questo memento, il piu’ “bersagliato“. Queste le dichiarazioni dell’ ex difensore azzurro a Radiosportiva:

“Anche l’anno scorso sembrava che il Presidente dovesse vendere tutti., tutti., poi non è venduto nessuno., questo è un dato di fatto.

Il problema è che quando passano delle notizie. Non come si deve. Esempio? L’anno scorso si parlava. Che avrebbe dovuto vendere tutti. I migliori. avevano, poi invece ha costruito la squadra che poteva vincere lo scudetto., per vari motivi non lo ha vinto., probabilmente.

Uno dei punti. È l’allenatore che non si è mostrato all’altezza. Per poter vincere il titolo., chiaramente tu prendi l’ allenatore esperto. E speri che nel momento di difficoltà ti faccia la differenza. Ma ciò non è accaduto. Poi ci dobbiamo ricordare che il Napoli era fuori da tutte le competizioni. Aveva solo il campionato., e stranamente.

È venuto uno proprio contro le squadre che non ci si aspettava, Empoli Fiorentina, e Roma. Di cui due in casa. Su tre. Cosa aggiungere il Napoli ha avuto una grande occasione. Se resta così Con qualche piccolo ritocco , avendo Osimhen che un centravanti stratosferico. Perché anche se giovane, È migliorato tantissimo. Può sicuramente ambire a vincere il titolo.,

E anche vero che. E anche vero che quello che è accaduto l’anno scorso lascia l’amaro in bocca.ai tifosi, perche’ ovviamente c’e’ la voglia di sbandierare anche loro la bandiera per vincere qualcosa d’ importante, e questo e la certezza dell’ ottimo lavoro svolto fin qui dalla societa’ che con pochi mezzi finanziari ha fatto un lavoro egregio”

