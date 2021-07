Alessandro Renica non lo manda a dire: “A Napoli manca la progettualità…”

Alessandro Renica è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”.

Coerentemente con le sue convinzioni, più volte manifestate pubblicamente attraverso i social, su cui è particolarmente attivo, il libero, entrato nella storia del Napoli, vincendo il primo Scudetto da protagonista, torna a parlare di Gennaro Gattuso. Renica stima Ringhio, sia professionalmente che dal punto di vista umano. “Gattuso? Sincero come al solito, niente di nuovo. Lui è una brava persona, che ha il difetto di dire sempre la verità. Da altre parti questo non c’è. Poi, per me, era un allenatore importante per il Napoli per mille motivi. Ha rimpiazzato Ancelotti dopo il suo fallimento, ha riportato alcuni valori in campo in una stagione falsata da COVID-19, infortuni e mancanza di gente allo stadio. Ormai però è un capitolo chiuso…“.

Da uomo di campo, allenatore con diverse esperienze maturate in D dalle sue parti, nonchè profondo conoscitore dell’ambiente partenopeo, avendo contribuito anche ad alzare la Coppa Uefa con quel gruppo vincente e meraviglioso, Renica sottolinea la mancanza di equilibrio che c’è attorno alla squadra. “Ogni volta a Napoli quando manca un risultato è un problema. La confusione regna sovrana, ma io dico che si dà troppa importanza all’allenatore. Alla fine manca il progetto ed effettivamente se la qualità c’è si può pensare a certi risultati. Spalletti era stato scelto da gennaio ma la qualità dei giocatori è imprescindibile, altrimenti l’allenatore può dare poco perché...”.

E poichè il Napoli vincente è stato il frutto di un progetto tecnico-tattico costruito con pazienza certosina e grande competenza nella stanza dei bottoni, Renica mette a nudo il problema, senza girarci poi tanto attorno. “Il problema sta sempre nella progettualità del Napoli. Ci sta che non si vada in Champions, ma ci vuole un piano B e non si vede. La cantera, lo stadio di proprietà, lo scouting non si vedono. Si tratta sempre di un rattoppare ma se c’è emergenza non c’è una visione importante in futuro”.

Leggi le considerazioni di Paolo Paganini di Rai Sport sul mercato del Napoli

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati