Sentite Renica: “Forza Offensiva piu’ Potente d’Europa”

Alessandro Renica, indimenticato ex azzurro, Campione d’Italia con due scudetti vinti, una Coppa Uefa, ed una Coppa Italia, e ‘intervenuto in diretta a “Il Bello Del Calcio” su Televomero, ed ha parlato del momento che sta vivendo il Napoli in campionato. Queste le dichiarazioni dell’ex difensore azzurro:

“La forza offensiva del Napoli è probabilmente la più potente in Europa in questo momento. Poi si è trovato anche un elemento come Simeone che mancava negli altri anni. In questo gruppo nessuno si lamenta e tutti sono a disposizione. Lo stesso argentino, che ha fatto giocate di personalità nelle sfide precedenti, non ha trovato spazio. Ieri gli attaccanti hanno risolto la partita, ma la squadra ha avuto oggettivamente dei problemi e ha sofferto contro il Bologna. Se l’Atalanta può durare? Si è rinnovata con calciatori giovani e ha il vantaggio di non giocare la Champions. Milan e Inter hanno beneficiato negli anni passati della mancanza di coppe e hanno vinto il campionato, non so se questo basterà agli orobici per vincere. L’Inter secondo me risalirà, mentre non capisco la scelta difensivista di Allegri alla Juve. Kim in difficoltà a destra? Probabilmente deve ancora capire qualche movimento su quel lato, ma è solo questione di tempo. Roma-Napoli? Secondo me all’Olimpico gioca Raspadori”.

