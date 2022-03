Renica: “Zanoli? Spalletti ha dimostrato di esser migliore, giusto decida lui. Atalanta? Spero ci sia Anguissa”

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Alessandro Renica, ex Napoli: “Assenze contro l’Atalanta? Se non recupera Anguissa può essere pesante, perché ti serve avere intensità. È un attimo che esci dalla partita. Zanoli? Lo sa il mister se può stare nella partita. Può incontrare Boga sul suo lato.

I dubbi li abbiamo e le responsabilità sono giustamente di Spalletti. È stato messo lì perché ha dimostrato di avere un valore superiore a quello di chi lo ha preceduto sulla panchina. Ammonizione ad Osimhen? Personalmente, cerco di evitare di parlare di arbitri. Sì sperava che con il Var si cancellassero queste polemiche invece è addirittura peggio. Anche il Milan si è lamentato.

Prendo atto che questo ciclo di arbitri è scadente. Anche di fronte a fatti evidenti, non danno la giusta sanzione. Come puoi dire che a Torino nel contatto Ranocchia abbia preso la palla? Come fai al Var a dire una cosa del genere? Ci vorrebbe uno che ha giocato a pallone ad alti livelli nella var-room. Mi sembra sia quasi peggiorata la situazione. Siamo qui tutte le domeniche a polemizzare su episodi”.

