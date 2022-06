Alessandro Nista: “Vi dico cosa serve a Meret per diventare grande”

Alessandro Nista ex preparatore dei portieri del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione radiofonica, “Si Gonfia La Rete”, SU Meret e sul ricordo della vittoria di Coppa Italia di due anni fa contro la Juventus

“Mi ricordo una gran bella emozione. Perché insomma dai, è una finale e sempre una finale, un trofeo e sempre un trofeo . Abbiamo lavoranTo tanto e sodo. E per aggiustare una annata che era stata anche abbastanza complicata e direi che grazie, penso al lavoro di tutti, giocatori in primis e poi da tutti noi Ci siamo dati da fare, abbiamo portato a casa un trofeo che per il Napoli è per qualunque squadra, per noi in quel momento, secondo me ,ha avuto un valore ancora più importante.”

Sullo scudetto poi perso

“io sono assolutamente d’accordo, sono stato. Il primo tifoso. Perché io ho lasciato un pezzo di cuore, tantissimi amici. Il calore di Napoli, al di là di tutte le società che ho lavorato. E qualcosa che mi è rimasto tatuato sulla pelle. Ho fatto davvero il divo sfrenato e credo che. Per larghissima parte di stagione, tutti noi abbiamo cullato il sogno. Che poi, dopo tanto sogno non sembrava, perché i presupposti. Per come lavoro era stato svolto. Per come la squadra stava giocando, e quelli che sono i valori., poteva sembrare più di un sogno., poi cìè stato il momento di difficolta, che ha un po infranto. Tutto, ma bisogna guardare sempre il bicchiere mezzo pieno.”

Su Meret

Alex è sicuramente un portiere di stimato valore, come hai detto tu. In questi anni a Napoli ha incontrato diverse difficoltà, Rimane comunque nel giro della nazionale maggiore. E quindi significa che c’è grande considerazione della sua persona., purtroppo ho avuto delle problematiche fisiche dal primissimo giorno in ritiro, che sicuramente non lo hanno aiutato a trovare quella continuità che serve ad un portiere., dimentichiamo che Alex è arrivato a Napoli molto giovane. Dove aveva giocato se non ricordo male, 13 partite in serie A con la Spal, E chiaro che secondo me è stato un grande investimento da parte della società. Virgola e continua a pensare. Anche in mezzo a tante difficoltà. Che sia stato un investimento intelligente. Da parte della società. Però è chiaro che si tratta di un ragazzo che avrebbe dovuto avere un percorso un pochino più normale. E chiaramente. È stato Falcidiato.da infortuni a non finire, e penso che anche quest’anno abbia pregiudicato la sua stagione proprio per questo tipo di problema. Poi non ci dimentichiamo che ospina e un grande portiere. Ed ha dato una mano anche a noi nel periodo in cui eravamo a Napoli con Carlo., David è un portiere di assoluto livello. Il Napoli in quello lì, è la squadra che ha maggiori garanzie., chiaro che 6 1 problemi fisici ed entra l’altro e fa bene. C’è poco da recriminare., recriminare., per quanto riguarda la nazionale, come ti ho detto? Già il fatto di essere nei convocati. È importante. Per quanto riguarda il mio eventuale titolarità e li puoi entra in gioco il discorso dell’equilibrio, perché parliamo anche di un grande portiere davanti., Per quanto riguarda la strategia del prossimo anno, non lo so perché non sono lì. posso soltanto dirti Il Napoli. A due portieri che sono due uomini. Privarsi di uno dei due è un sacrificio importante., credo che sia giunto il tempo. Di puntare su uno dei due. Basta con il dualismo. Dietro società, dirigenti, allenatori sapranno sicuramente scegliere il meglio. Perché c’è una grande organizzazione.”

RESTA SEMPRE AGGREIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL

Instagram PSN: https ://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com

Youtube PSNNapolihttps://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9 http://www.persemprenapoli.oit

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati