Alessandro Moggi: “Il Napoli e’ a fine ciclo”

Alessandro Moggi, procuratore sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Si Gonfia la Rete”, trasmissione radiofonica di Radio Marte. Queste le sue dichiarazioni

“L’Inter sta facendo un mercato veramente fantastico. È vero che non è stato ancora definito il tutto? Però, oggettivamente, insomma. Credo che. Se fosse vera la voce di Lukaku ,Dybala . e Asllani, Parliamo di acquisti di grandissimo livello. Dovremmo vedere anche poi le operazioni in uscita. Soprattutto, Skriniar, per me la squadra da battere come Lo scorso. L’anno è l’Inter. Di seguito Milan Juve, che alla fine sarà una squadra da battere. Per quanto mi riguarda, il Napoli ha comprato un ottimo terzino sinistro che è olivera., Rimpiazzare le partenze di Insigne e Mertens non sarà semplice., Non dimentichiamo che sono. Gli artefici di un ciclo fantastico del Napoli nell’ultimo decennio. Mi inizierei a preoccuparmi se dovesse partire Osim Hen, Non vorrei che improvvisamente uscisse fuori un offerta Irrinunciabile., irrinunciabile., E il Napoli probabilmente dovrebbe iniziare da lui il nuovo ciclo, perché sostituirlo non sarebbe semplice. Credo che ci sia la necessità. Di rifondare un po ‘la squadra. Di ridurre un po ‘ i costi. E di ripartire., ma negli anni sia De Laurentiis. e Giuntoli. Hanno dimostrato di essere capaci. Di fare cose grandi.”

Su OsimHen e Koulibaly

“Onestamente 100 milioni la vedo una cifra più che importante. Bisogna vedere se il Napoli. Se sarà capace di trovare una cifra così importante per vendere osimhen senz’altro. Un attaccante giovane tra i più. Seguiti e più promettenti. 100 milioni secondo me è una cifra. Un po ‘troppo elevata. Ora bisogna vedere se il Napoli voglia fare cassa oppure fare un sacrificio e trattenere l’attaccante. Per migliorare ancora di più. Il potenziale squadra. Per quanto riguarda Koulibaly, il Napoli ha dimostrato anche in passato di riuscire. A rinnovare i giocatori a scadenza, credo che lo stesso discorso possa essere fatto per Fabian Ruiz., anche se se fosse un tifoso napoletano inizierà davvero a preoccuparmi. Di questa situazione.”

Su Simeone al posto di Osimhen “Cholito Simeone è senza dubbio. Uno dei migliori attaccanti del campionato italiano., viene da una stagione straordinaria dove ha fatto 17 gol. Senza tirare calci di rigore, ci sono sicuramente delle squadre interessate. Sia in Italia che all’estero. Se il Napoli dovesse scegliere Simeone come sostituto potenziale di osimhen Sicuramente non sbaglierebbe. Però ti posso dire che c’è una concorrenza veramente agguerrita per assicurarsi le prestazioni del Cholito. Ripeto, Io credo che meriti un palcoscenico importante. Questa può essere la serie A, questa può essere qualche altro campionato di livello. Perché ha dimostrato. Di meritare. Questa opportunità”

RESTA SEMPRE AGGIORNANATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL

Instagram PSN: https ://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com

Youtube PSN PSNapolihttps://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9 https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati