Giudice: “Cessione Napoli o Bari? Una scelta andrà fatta, le cifre saranno diverse. Il fatturato del Napoli come quello del Milan, dovrà mantenersi su quei costi”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alessandro Giudice, economista: “Vendere il Napoli o il Bari? Dipenderà dall’offerta per le due società, certamente le cifre saranno diverse. Non sappiamo se ci siano trattative in corso, staremo a vedere. Il Bari oggi è una squadra di Serie B, se la proprietà ha ambizioni importanti alla fine una scelta andrà fatta.

Situazione Fair Play Finanziario? Il Napoli oggi ha un rapporto alto, è fuori dal tetto dell’UEFA. È una cosa che sarà rivista col tempo, i fatturati 2021 sono un po’ inquinati come è normale che sia. Il fatturato del Napoli è come quello del Milan e dovrà mantenersi su quei costi”

