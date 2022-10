Alessandro Budel: “Il Napoli ha dimostrato di essere grande squadra”

Alessandro Budel, ex calciatore, e’ intervenuto quest’oggi a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Queste le sue dichiarazioni:

“Il Napoli ha dimostrato di essere una grande squadra, ha saputo rifiatare e Spalletti ha portato a casa una vittoria meritatissima. Contro il Bologna non è stato semplice, quest’anno c’è più consapevolezza, la squadra in campionato è patita a fari spenti e questo aiuta a stare più sereni, i miglioramenti poi sono evidenti.

Kvara? Il georgiano è un potenziale campione, è sempre più decisivo, il modo in cui gioca è il valore aggiunto, al di là delle sue qualità vede il calcio in una maniera sublime. Osimhen è il più forte centravanti che c’è in Italia, molto differente da Simeone e Raspadori, che peraltro sono ottimi giocatori, tutti dentro al progetto Napoli. A Roma sarà certamente una partita complicata, prima o poi le devi incontrare tutte ma è il Napoli la squadra che può mettere in difficoltà chiunque. Sono convinto che lo scudetto sarà un duello fino alla fine con il Milan”.

