Alessandro Barbano: “Lo striscione un’ombra indecifrabile che inquina l’aria”

Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport, attacca gli autori striscione contro spalletti definedolo un atto intimidatorio:

“Si firmano ‘i mariuoli’, ma il loro striscione è un atto di teppismo intimidatorio, che colpisce Lucio Spalletti nel momento più difficile della stagione, e alza un’ombra indecifrabile che inquina l’aria. “una fragilità speciale” attorno alla squadra: in questo clima, l’allenatore è diventato “capro espiatorio ideale per chi coltiva attorno al club interessi occulti e frustrazioni antiche. Spalletti è un bersaglio facile, perché è un tecnico coraggioso che ci mette la faccia, parla e dice quello che pensa, sceglie e sbaglia, come chiunque scelga. Ma ha portato fin qui in dote al Napoli più di ciò che dal Napoli ha ricevuto”. Dopo aver bruciato un allenatore come Ancelotti, l’ambiente “dovrebbe finalmente imparare a costruire insieme con un allenatore attrezzato e moderno l’obiettivo che da anni insegue”. Per questo, è sacrosanto che da stasera giunga a Spalletti la solidarietà di tutti “di fronte all’infamia di questo gesto vile”.

