Aldo Agroppi: “L’addio dei Senatori? Per guadagnare di piu'”

Aldo Agroppi, allenatore ed ex giocatore del Torino, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, per parlare del prossimo turno di campionato che vedrà i granata impegnati nel match di Napoli al Maradona:

“Le partite non sono mai uguali. I colpi a sorpresa sono sempre dietro l’angolo e Napoli-Torino può essere uno di questi. Gli azzurri sono nettamente favoriti, ma quante volte abbiamo visto rovesciarsi i pronostici… Fa parte della logica del calcio, neanche il Signore può saperlo. Juric contro Spalletti? Sono due professionisti seri, che lavorano con impegno”.

Inoltre, Agroppi, ha aggiunto:

“Juric non ha un grande Torino, però ha tirato qualcosa di buono da una squadra modesta. Spalletti invece ha molto di più. C’è un dislivello tecnico di livello”.

L’addio dei senatori del Napoli?

“Ve lo dico io perché sono partiti, è inutile girarci intorno e ripetere le dichiarazioni d’amore. I senatori del Napoli sono andati tutti via per guadagnare qualcosa in più. Approfittano di chi li paga meglio e dimenticano tutte le promesse e le celebrazioni fatte alla città. I calciatori non dovrebbero mai esprimersi: i tifosi si ricordano tutto e quando un calciatore va via poi non fanno sconti. Poi è sacrosanto che un giocatore voglia andare a guadagnare di più”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati