Alcuni miti da sfatare sul livello dei calciatori italiani

Italia, naufragio annunciato: non bastano i moduli, servono uomini

Per molti — e forse non a torto — questo è il momento più basso della storia recente del calcio italiano. Luciano Spalletti, chiamato con la fanfara e congedato con il tamburo funebre, ha aperto la corsa verso il Mondiale 2026 con una sconfitta imbarazzante contro la Norvegia. Di nuovo lo spettro dei play-off. Di nuovo il rischio concreto di restare a casa per il terzo mondiale consecutivo. Una débâcle che non trova più alibi nel destino né nelle condizioni meteorologiche. È un crollo sistemico.

Ma la domanda resta: siamo davvero così scarsi?

È vero, questa è una delle peggiori Nazionali del nuovo millennio. Non per valore tecnico assoluto, ma per identità, spirito, e, soprattutto, per quella parola che ormai pare fuori moda: gruppo. Tuttavia, a voler guardare le cose con più freddezza, si potrebbe persino sostenere il contrario.

Prendiamo i nomi, uno per uno. Donnarumma ha appena vinto la Champions League da protagonista. Di Lorenzo è stato inserito dal CIES tra i migliori terzini d’Europa, per quanto oggi sembri un lontano cugino di sé stesso. Udogie ha vinto l’Europa League. Dimarco e Bastoni sono arrivati in finale di Champions. Calafiori ha disputato una semifinale di prestigio con un Arsenal rivelatosi una protagonista. Tonali — problemi disciplinari a parte — è entrato in una top 11 della Premier. Barella ha giocato una finale di Champions, Frattesi ha segnato gol pesantissimi contro Bayern e Barcellona. In attacco, Retegui e Kean non saranno Paolo Rossi o Pippo Inzaghi, ma i gol li vedono. Raspadori, nella sua confusione identitaria, è pur sempre uno che ha deciso partite da scudetto.

Insomma, non sono eroi o fuoriclasse, ma nemmeno i semiprofessionisti che certi opinionisti vogliono farci credere. Il problema, allora, non è (solo) tecnico. È culturale. È strutturale. È gestionale.

Nel quadriennio 2018-2021 avevamo meno talento ma più spirito. Conte, che con un gruppo assai meno competitivo aveva messo alle corde la Germania campione del mondo agli Europei 2016, lo dimostrò con il suo stile da sergente e con la capacità, rara, di creare un’identità collettiva. Mancini, all’Europeo, toccò l’apice con un capolavoro di alchimia psicologica prima ancora che tattica. Ma è stato un canto del cigno. Poi, il deserto.

Oggi manca tutto: la guida, l’ispirazione, la convinzione. Alla prima assenza importante, la squadra si sfalda. La difesa, un tempo totem inviolabile, ora traballa come un tavolino zoppo. E il centrocampo non detta più i tempi: li subisce. Lo spirito è quello di un’azienda in crisi più che di una squadra nazionale.

E non ci si venga a raccontare la favoletta consolatoria sul modulo. Il 3-5-2 non è un crimine contro il gioco del calcio. Guardiola ha vinto titoli con una difesa a tre, Xabi Alonso idem. Inzaghi — lo stesso oggi bersagliato dai social dopo il tracollo in finale di Champions — aveva conquistato quelle finali proprio con quel modulo. Il problema non è la lavagna, è chi la usa. Moduli e sistemi contano poco se chi li applica non ha fame, non ha un’idea, non ha un’identità.

E allora non è più questione di saltare l’uomo. È questione di trovare uomini. Uomini veri. Con le gambe, sì, ma soprattutto con la testa. E con il cuore. Perché è lì che si gioca davvero.

Il vero nodo, però, è in cima. Non sul campo, ma nelle stanze di comando. Abbiamo una Federazione imbalsamata, più attenta alle poltrone che al futuro del movimento. Dirigenti che parlano il linguaggio della burocrazia mentre il calcio, fuori, corre a una velocità che non sono più in grado di comprendere. La Nazionale è ai minimi storici non solo in campo, ma nell’anima. Nessuno — né tifosi, né giocatori — sembra più tenerci davvero.

Mancini aveva trovato la chiave, anche grazie alla sua storia personale, al suo staff, alla figura silenziosa e nobile di Gianluca Vialli. Ma poi si è tornati all’antico, cioè al nulla.

La rinascita non arriverà da un cambio modulo, né da una vittoria di misura in Nations League. Arriverà solo se ci sarà il coraggio di fare pulizia. Di tornare a costruire. E qui, lasciatecelo dire, torna utile una lettura inaspettata: Atomic Habits di James Clear. Sì, un manuale di auto-miglioramento, letto in mezzo mondo da imprenditori e sportivi. Lì si parla della “regola dell’1%”, cioè del miglioramento marginale quotidiano in ogni singolo aspetto. È con quel principio che la squadra ciclistica britannica ha dominato il mondo dopo decenni di irrilevanza. Non con fuoriclasse, ma con la cura dei dettagli.

Ecco cosa manca all’Italia: una cultura del miglioramento continuo. Manca l’idea che anche con giocatori non straordinari si può costruire una squadra competitiva. Ma bisogna volerlo. E bisogna, soprattutto, sapere come farlo. Bisogna uscire dalla zona di comfort, togliere qualche poltrona, accendere qualche cervello, riscoprire il gusto per l’onore, se non proprio per la vittoria. La strada non è facile. Ma è una strada obbligata. Perché il fondo, stavolta, è stato davvero toccato. E da lì, o si risale. O si scompare.