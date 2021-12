Albiol: “Atalanta imprevedibile. Quando ero a Napoli era più facile giocare con Inter, Juve o Milan”

Nel corso della classica conferenza stampa prepartita, che anticipa la sfida di domani sera tra Atalanta e Villarreal, Raul Albiol, punto di forza del Sottomarino Giallo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in chiave azzurra, lui che è stato per tanto tempo “El Jefe” nello spogliatoio della squadra partenopea: “L’Atalanta è una delle più difficili da affrontare, per l’intensità e il ritmo che mostrano in ciascuna partita. Quando ero a Napoli era molto più semplice giocare contro l’Inter, la Juventus o il Milan, perché c’era una linea con gli stessi allenatori, ma l’Atalanta è imprevedibile…”.

Sui motivi alla base della sconfitta del Napoli nel big match contro la Dea bergamasca, Albiol ha maturato una sua idea: “Sapevo che per il Napoli sarebbe stato difficile, ha perso 4-5 titolari, mentre l’Atalanta aveva una formazione ottima. Sappiamo che l’Atalanta gioca molto bene fuori casa, anche sul 2-1 sapevamo che la partita non era decisa. La gara con i nerazzurri può essere ribaltata, è capace di rimontare o vincere. Fino all’ultimo momento non si sa, sapevo che sarebbe stato complesso per il Napoli, e conosco il Napoli. Credo che essere a quattro punti dal primo posto, sta lottando per la Serie A”.

