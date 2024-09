Alberto Fontana: “Oriali perbene e competente, Napoli fortunato ad averlo”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Alberto Fontana, ex portiere di Inter, Napoli e Palermo.

Il Palermo potrà mettere in difficoltà il Napoli?

“Col fatto che si potranno schierare le seconde linee, c’è possibilità di giocare per chi in campionato non ha trovato spazio. Fatto sta però che il Napoli ha una squadra molto più forte, ed è la favorita per la partita di domani. La Coppa Italia è un obiettivo per il Napoli: vincere questa competizione potrà dare entusiasmo alla piazza, e rinnovato prestigio”.

Cosa auspica ad Elia Caprile?

“Due anni fa era in B, e l’anno scorso si è salvato in serie A: un pedigree importante. Il Napoli ha, di fatto, due titolari: Caprile scriverà belle pagine durante la sua carriera”.

Quanto è importante la presenza di Oriali?

“Un vero signore, con la lettera maiuscola. Una persona perbene, competente, grande intenditore di calcio. Napoli è fortunata ad averlo nello staff”.

Buongiorno è un difensore che fa stare sicuro il proprio portiere?

“Si tratta di un cortocircuito positivo: se io sono sicuro, infondo sicurezza agli altri, e viceversa. Il reparto difensivo di una squadra dev’essere sempre compatto, e questo è funzionale per fare ottimi risultati”.

SEGUI I SOCIAL E RESTA AGGIORNATO SULLE NEWS: