Al via la nuova Serie A: si gioca tutti i giorni. Sabato sera diretta in chiaro?

Poco più di un mese e già si ricomincia. La Serie A scalda i motori e nel weekend 19-20 agosto ricomincerà a correre. Le televisioni fremono dalla voglia di monetizzare e, tra le novità, spunta un sabato sera visibile in chiaro. Si comincerà con l’anticipo del venerdì, che darà via a ruota alla settimana delle partite tra campionato e coppe. Tradotto: non si finisce mai. In pratica, non ci sarebbero mai più tre partite la domenica alle 15, la finestra unica del primo pomeriggio del calcio che fu ormai lontanissimo (proprio trent’anni fa, il 29 agosto 1993 debuttò la pay tv con il famoso Lazio-Foggia 0-0 inaugurando la nuova abitudine del calcio di campionato di sera), quello di Tutto il Calcio Minuto per Minuto e della Stock Trieste che invitava all’ascolto… Ma soltanto due. Si porterebbe a regime il weekend lungo, cioè le partite dal venerdì al lunedì.

Non è detto, infatti, che si segua la formula a tre punte: un broadcaster con l’esclusiva completa (come Dazn), un altro con alcune partite in co-esclusiva (come Sky) e un nuovo ingresso per le partite in chiaro (come Mediaset). Invece, si potrebbe andare verso un duopolio con un’unica emittente, molto probabilmente Dazn, che gestisce l’acquisto delle partite a pagamento. Stiamo ancora studiando questa parte, ma potrebbe addirittura essere più ricca con più di una competizione. Le quattro serate invece delle tre potrebbero essere utilizzate per questo ulteriore cambiamento. Potremmo presidiare praticamente tutte le serate durante le settimane delle Coppe. Il CEO Luigi De Siervo e il comitato ristretto incaricato di lavorare all’accordo (De Laurentiis, Lotito, Luca Percassi, Capellini e Campoccia) si incontreranno nuovamente venerdì per discutere di queste faccende.

Come è noto, la Lega ha fissato i diritti “italiani” del campionato a 1 miliardo e 150 milioni, una cifra molto elevata che sembra essere stata scelta strategicamente per evitare alibi per ribassi. È possibile che non si raggiunga quella cifra, ma l’obiettivo è comunque difendere i finanziamenti dell’ultimo bando (930 milioni di euro) e, se possibile, superarli. Alcuni ottimisti pensano addirittura di avvicinarsi al miliardo. Non è ancora chiaro quanto manchi per raggiungere questo obiettivo.

