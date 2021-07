Al Venezia piace Luperto: si può fare, ma solo in prestito

Il Venezia, alla spasmodica ricerca di rinforzi per affrontare il ritorno in Serie A, sarebbe orientato, per la difesa, a chiedere il prestito di Sebastiano Luperto, attualmente in ritiro a Dimaro con il Napoli.

A confermare l’esistenza di questa trattativa, Niccolò Schira. Secondo le informazioni in possesso dell’esperta firma di calciomercato su “Il Giornale”, i Lagunari, fortemente interessati al centrale mancino, che ha disputato la stagione 2020-21 in prestito al Crotone, avrebbero già avviato dei contatti informali con la società partenopea.

Tuttavia, all’ombra del Vesuvio devono innanzitutto risolvere il problema generato dall’addio di Nikola Maksimović a parametro zero. Bisognerà attendere le risultanze dei primi giorni di ritiro, nonché gli sviluppi del mercato, per capire le effettive intenzioni degli azzurri.

Solo a quel punto, Luciano Spalletti manifesterà la sua volontà. Ovvero, avallare la cessione di Luperto, piuttosto che chiederne la conferma, come quarto centrale all’interno della rosa a sua disposizione.

Leggi le parole del diesse veneziano Paolo Poggi su Luperto

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati