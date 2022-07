Al Thani in Yacht ad Ischia, e poi il Napoli…ADL intercettato!

Un mega yacht da 250 milioni di euro: 133 metri di lusso, plasmati dal designer Tim Heywood e, negli interni, da Andrew Winch. Nel mare di Ischia fa capolino “Al Mirqab”, di proprietà dello sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, emiro del Qatar e proprietario, di fatto, del Paris Saint Germain. Lo yacht, tra i più grandi al mondo, ha attraversato le coste dell’isola e ha a lungo sostato ai piedi del Castello aragonese: il suo proprietario miliardario – che ha un debole per l’Italia – ha fatto tappa, con dieci ospiti, al Giardino Eden di Carta romana, accolti nell’elegante oasi di Nadia, Umberto e Gaetano Regine.

E c’è anche chi sospetta che il tour di Al Thani nel golfo di Napoli possa essere in qualche modo legato a interlocuzioni con Aurelio De Laurentiis e il Napoli. Con la sua famiglia, l’emiro è proprietario della Qatar Sport Investments, che detiene la proprietà del Paris Saint Germain (alla presidenza c’è il cugino Nasser Al-Khelaifi, che in questi anni non ha badato a spese) e che è stata fondamentale per portare in Qatar il prossimo Mondiale di calcio del 2022, al via il 21 novembre.

