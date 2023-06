Al Rudi Garcia Day, fa “chiasso” l’assenza del DS Giuntoli…Ormai e ‘ addio! Destinazione Juventus

Il direttore sportivo in carica, Cristiano Giuntoli, non era presente in occasione della conferenza stampa di presentazione di Rudi Garcia, nuovo allenatore del Napoli.

È il Rudi Garcia-day in casa Napoli. L’allenatore francese si è presentato nello splendido scenario della Reggia di Capodimonte alla presenza del presidente Aurelio De Laurentiis, che insieme al nuovo tecnico ha risposto alle domande dei cronisti presenti.

A fare rumore, però, è l’assenza del direttore sportivo in carica Cristiano Giuntoli. Il dirigente non era presente all’evento, come riferisce Sportitalia, mentre ha presenziato Maurizio Micheli, che nel prossimo mercato avrà un ruolo ancora più centrale.

Un ulteriore indizio sulla possibile separazione imminente tra il Napoli e Giuntoli, nonostante la scadenza del contratto fissata al 30 giugno 2024.

Il direttore sportivo del Napoli è stato scelto dalla Juventus per guidare la ricostruzione, ma serve il via libera di De Laurentiis per sbloccare il passaggio dell’ex Carpi.

Secondo le ultime indiscrezioni è previsto per la prossima settimana un incontro tra Giuntoli e De Laurentiis per parlare della risoluzione del contratto con le parti che discuteranno di un accordo economico per consentire al DS di ufficializzare il suo passaggio in bianconero.

Un addio che potrebbe costare circa quattro milioni di euro lordi, circa due netti, a Giuntoli tra arretrati, premi e stipendio previsto per l’ultimo anno di contratto.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati