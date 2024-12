Al mercato di gennaio il Napoli si concentrerà sul centrale. Ma occhio alla mediana

Il Napoli non ha l’organico opulento di Inter e Atalanta. Inzaghi e Gasperini possono puntare su panchine lunghe e profonde, dove abbondano dosi massicce di qualità. Senza dimenticare che entrambi gli allenatori lavorano da tempo sullo stesso progetto tecnico-tattico. Il fatto che gli azzurri siano esentati dagli impegni europei è sicuramente un vantaggio rispetto alla concorrenza. Ma pur avendo la settimana tipo e nessun turno infrasettimanale a riempire di tossine la testa ed i muscoli, Antonio Conte rimane consapevole della necessità di aggiungere qualcosa.

L’Uomo del Salento, dunque, sa bene che bisognerebbe aumentare almeno di una pedina la rosa per essere davvero competitivi in ottica scudetto. Senza trascurare, però, un piccolo particolare: prima di qualsiasi acquisto, urge fare spazio. Ergo, liberare il posto nella lista dei giocatori disponibili per la Serie A attraverso una cessione.

Tutto (o quasi) su Danilo

Il centrale è l’esigenza primaria: a maggior ragione adesso che Buongiorno dovrà restare ai box per qualche settimana. In effetti, l’infortunio dell’ex Toro ha reso inevitabile accelerare la rincorsa al difensore. Considerando le difficoltà della pista che porta allo svincolato Felipe Luiz, fermo da settembre dopo aver lasciato la Saudi League, il diesse Manna continua a valutare la candidatura di Danilo.

Nel breve volgere di qualche mese, infatti, il capitano della Juventus è finito ai margini del progetto Thiago Motta, con cui il feeling non è mai sbocciato. Con l’avvento del nuovo allenatore, il brasiliano ha perso il posto da titolare. Vive da separato in casa, alla Continassa. Ma avendo il contratto in scadenza a giugno, i bianconeri potrebbero decidere di liberarlo già a gennaio. Così da risparmiare anche il rateo dell’ingaggio. Al momento, Danilo sembra avere le caratteristiche ideali per soddisfare le esigenze del Napoli. Ovvero, esperienza associata alla capacità di giocare sia al centro, che eventualmente da terzino.

Ipotesi Pellegrini se esce Folorunsho

Il direttore sportivo degli azzurri potrebbe essere costretto a intervenire pure a centrocampo. Perché Folorunsho ha smarrito lo status di rivelazione, conquistato a suon di prestazioni brillanti lo scorso campionato. Tornato dal prestito al Verona, del tuttocampista fisicamente dominante e mortifero negli inserimenti, si sono letteralmente perse le tracce. I soliti bene informati sostengono che la Fiorentina abbia pensato a lui per sostituire Bove. Peccato che la formula del prestito per sei mesi e poi si vedrà non faccia impazzire la società partenopea. Dovesse invece accettare, allora servirebbe numericamente un altro profilo in mediana. Quindi prende corpo l’idea Lorenzo Pellegrini.

Fino a qualche mese fa era considerato uno dei migliori centrocampisti in circolazione. Complicato individuare il momento preciso in cui il suo rendimento ha imboccato la via della costante involuzione. L’ambiente capitolino, inoltre, gli è diventato apertamente ostile: lo considerano uno dei maggiori responsabili dell’esonero di De Rossi. A peggiorare la situazione, le scelte di Claudio Ranieri, che l’hanno derubricato da capitano a riserva nell’arco di un battito di ciglia. Tuttavia, l’ipotesi Pellegrini appare poco percorribile, non fosse che la Roma gli garantisce un ingaggio sontuoso per i prossimi 18 mesi. Lecito domandare quanto possa essere credibile una fantomatica operazione dove il Napoli dovrebbe convincere il giallorosso a spalmare il suo contratto su un quadriennale, affinché viva una nuova esperienza professionale all’ombra del Vesuvio.

