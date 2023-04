Non è vero che al “Maradona” è impossibile tifare. Almeno è quello che sostiene il Napoli, con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale. Chi volesse entrare con tamburi e striscioni, infatti, deve soltanto farne preventiva richiesta, inoltrandola alla società.

C’è stato un tempo in cui i tifosi che assiepavano l’impianto di Fuorigrotta erano valutati una componente fondamentale, apprezzata e invidiata un po’ da tutti. Specialmente i gruppi organizzati facevano da cornice ai match casalinghi del Napoli, rendendo l’atmosfera incandescente per chiunque mettesse piede al San Paolo.

Ultras non fa rima con teppista

Una volta era proverbiale l’entusiasmo veicolato dagli ultras partenopei, capaci di supportare la squadra, creando iconiche coreografie. Un colpo d’occhio affascinante, le Curve imbandierate, in cui l’azzurro era il colore dominante.

Oggi tutto questo non c’è più. Forse perché l’imprescindibilità del pubblico è andata progressivamente scemando. Del resto, il “Sistema calcio”, in Italia, riconosce i giusti crediti esclusivamente allo stadio virtuale. In ossequio ai famigerati diritti televisivi. Il vero punto di svolta nella fruizione delle partite, che rende superfluo continuare a considerare vitali per la sopravvivenza i proventi da botteghino.

Così, i presidenti, spalleggiati dai Governi che si sono succeduti alla guida del Paese negli ultimi anni, preferiscono avere impianti come salotti, ideali per solleticare gli investitori pubblicitari, nonchè tenere sotto controllo le masse. Accomunando chi siede in un posto tranquillo, e vuole solo gustarsi lo spettacolo, con quelli che invece sostengono la loro passione, cantando ininterrottamente per l’intera gara.

Comunque, rimane abbastanza triste dover constatare il tentativo portato avanti dalla Politica, supportata da una certa stampa, di demonizzare il “movimento ultras”, etichettando chiunque appartenga ai gruppi come una persona poco raccomandabile: anarchico, teppista, o peggio ancora, criminale.

Bundesliga esempio da seguire

Ovviamente, approcciare l’evento agonistico, interpretandolo repressivamente, è una filosofia tipica dell’italico pallone. Nella Bundesliga, al contrario, grazie al “progetto-tifoso”, promosso e finanziato in parti uguali dallo Stato e dalla FederCalcio Tedesca, il tifo viene visto in maniera inclusiva.

A renderlo maggiormente sostenibile, la creazione di due figure professionali, in grado interfacciarsi contemporaneamente tra la polizia e le frange più violente.

Innanzitutto, i fan coach, che garantiscono assistenza in caso di arresto, suggeriscono percorsi individuali di studio o professionali. Addirittura, pianificano le trasferte. Insomma, sono pronti a intervenire in ogni situazione potenzialmente critica. Svolgendo opera di mediazione, da un lato, nei confronti dell’autorità costituita. Dall’altro, con chi ha consapevolmente radicalizzato il modo di andare allo stadio.

Importante anche il Supporter Liaison Officer. Cioè, un dirigente delegato specificatamente dal club ai rapporti con la tifoseria; strumento talmente necessario, da venir incluso tra i requisiti per ottenere la licenza di partecipazione ai campionati professionistici.

Settore popolare e posti in piedi

A distinguere davvero il campionato tedesco, rendendo totalmente appagante l’esperienza di chi va allo stadio, è l’attenzione continua verso i tifosi. Non più semplici clienti; bensì protagonisti attivi dell’evento agonistico.

A marcare nettamente la differenza con le altre principali Leghe europee ha provveduto la creazione delle safe standing, autentico marchio di fabbrica della Bundesliga. Una zona destinata interamente all’uso di bandiere, dove creare scenografie e mettere striscioni. Chiaro che stiamo parlando di un settore popolare, nel quale i posti sono rigorosamente in piedi. Ed i prezzi dei biglietti indubbiamente abbordabili.

In definitiva, chi gestisce il calcio e fa le leggi in Germania ha capito che ultras e gruppi organizzati sono un patrimonio – calcistico e culturale – da tutelare. Senza i loro canti, ossessivi e ritmati, la partita diventa tristemente monotona. Troppo simile, per esempio, alla versione teatrale che ha fatto da palcoscenico alle due sconfitte casalinghe del Napoli, contro Lazio e Milan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

LEGGI ANCHE perchè Istituzioni calcistiche e politiche strumentalizzano il fenomeno ultras

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati