Al “caro” Daniele Orsato viene consegnato un premio piu che meritato…

Daniele Orsato, direttore di gara non molto amato dai tifosi del Napoli per quanto accaduto nel corso di una sfida tra Inter e Juventus del 2018 quando il fischietto di Schio finì, con le sue decisioni, per favorire i bianconeri che erano in corsa con i partenopei per lo scudetto, è stato “vittima” di un tifoso azzurro che gli ha tirato un simpatico scherzo. Come si può vedere in un video pubblicato dal giornalista Luca Cerchione, Orsato viene avvicinato da padre e figlio.

E dopo una foto con il ragazzino gli viene detto: “Abbiamo un pensiero per lei. Si tratta di un piccolo portafortuna. E’ un limone portafortuna”, ha aggiunto. E Orsato ha ringraziato: “Ne ho davvero bisogno”. Il tifoso del Napoli ha poi aggiunto: “Questo si mangia perché come si dice, si mangia il limone perché il Napoli è campione”. Risate da parte di tutti i presenti con Daniele Orsato che ha incassato prima di andare via con la consapevolezza di essere stato beffato.

