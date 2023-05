Agresti: Spalletti si allontana da Napoli.

Nel corso della trasmissione mattutina, di Radio Radio, Sport & News, si è parlato molto della questione Spalletti.

L’editore dell’emittente romana, Ilario Di Giovambattista, da per certo l’addio del tecnico di Certaldo, dal capoluogo campano. In passato l’editore, ogni volta che si è sbilanciato su una questione calcistica, non ha mai sbagliato.

Il giornalista Stefano Agresti, della Gazzetta dello Sport, cerca di fare chiarezza su tutta la vicenda:

“È una situazione molto complicata. Una situazione che si sta ingarbugliando sempre di più. Sembrava fosse tutto scontato dopo la vittoria dello scudetto, invece dopo l’incontro tra Spalletti e De Laurentiis c’è qualche segnale di inquietudine. Con un prolungamento del contratto, si pensava si potesse sciogliere l’attrito, invece c’è grande tensione tra i due. Attualmente sostenere che Spalletti resterà sicuramente a Napoli, diventa difficile”

In realtà la società ha esercitato l’opzione del rinnovo contrattuale, con l’allenatore del Napoli, tramite PEC. Proprio questa modalità, non sarebbe piaciuta molto, al tecnico toscano. In ogni caso, Spalletti, sarebbe legato alla società azzurra per un’altra stagione. L’eventualità di accasarsi altrove, non è cosi semplice. Lo esprime chiaramente, Stefano Agresti:

“Anche pensare che De Laurentiis lo liberi per un’altra squadra, avendo un altro anno di contratto, risulta molto complicato. La possibilità che si vada incontro ad uno sconto tra i due è concreta, tutto ciò sembra impossibile, pensando che fino a qualche giorno fa, si stava festeggiando, la vittoria del campionato”

Di tutt’altro tenore la questione Cristiano Giuntoli. Anche in questo caso, il vice direttore, della rosea, chiarisce la situazione:

“Per Giuntoli la situazione è diversa. Il direttore sportivo ha quasi ottenuto il via libera da De Laurentiis. Per il momento non c’è nulla di scritto, ma manca poco, per potersi poi cercare un’altra squadra, molto probabilmente la Juventus. In questa situazione, però i rapporti tra le parti, sono diversi”

Nel frattempo, quest’oggi è stato presentato il prossimo ritiro in Trentino. Alla presenza del presidente azzurro De Laurentiis, il quale però, non ha voluto rispondere a domande, inerenti al calcio. Premessa, dunque, atta a tenere lontano qualsiasi polemica, ma non a chiarire , una situazione che resta nebulosa.

