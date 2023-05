Agresti: Luis Enrique aspettava il City!

A poche ore dalle dichiarazioni di De Laurentiis, nella trasmissione di Fazio, che di fatto ufficializzano il divorzio tra il Napoli e Spalletti, si parla già del futuro allenatore.

Questa mattina nella trasmissione di Radio Radio, Sport & News, si è parlato dei possibili candidati alla panchina azzurra. Il vice direttore della Gazzetta dello Sport, Stefano Agresti è entrato nel dettaglio della trattativa, con il tecnico asturiano:

“Bisogna vedere cosa scriveranno nella carta di dismissione, del contratto di Spalletti. Credo che verrà inserita una clausola, per la quale il tecnico toscano, non possa allenare per quest’anno. C’è un contatto diretto tra De Laurentiis e Luis Enrique, attraverso De la Pena”

Si entra poi nel dettaglio degli sviluppi attuali della trattativa :

“Luis Enrique voleva andare in Premier. In realtà lui aspettava il Manchester City, qual ora il club inglese vincesse la Champions, Guardiola potrebbe lasciare. Il tecnico spagnolo sarebbe il naturale sostituto. Gli è stato fatto sapere però, di sentirsi attualmente libero, per trovarsi una squadra”

Questa dunque la situazione al momento, sul banco però, anche l’ingaggio dell’ex CT della Spagna. Un dato non di poco conto, visto le cifre di cui si parla, ancora Agresti sulla questione:

“Il suo costo si aggira sui 10 milioni annui. Vero però che ora guadagna zero, visto che non sta allenando, non è detto che ci si possa mettere d’accordo per cifre inferiori”

Una telenovela che andrà avanti per qualche settimana, almeno fino a dopo la chiusura della stagione. Quando Luciano Spalletti saluterà definitivamente il pubblico del Maradona.

Anche la pista Vincenzo Italiano è piuttosto calda, ma la finale di Conference per i viola, blocca qualsiasi trattativa.

A meno che non ci sia un nome nuovo, del quale non si è ancora parlato. Con un Presidente vulcanico, come De Laurentiis, non si possono escludere, colpi di scena.

