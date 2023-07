Agresti: La chiave del Napoli è Mbappe’ .

Il vice direttore della Gazzetta dello Sport, quest’oggi, durante la trasmissione di Radio Radio, Sport & News, analizza il mercato del Napoli.

Con l’arrivo di Mauro Meluso, come direttore sportivo del club azzurro, lo scenario resta invariato. Secondo Agresti la scelta di De Laurentiis, rispetta quel segno di continuità, già intrapreso con l’arrivo di Garcia:

“Meluso è molto simile a Giuntoli. Un personaggio che lavora nell’ombra, non è uno di quei direttori sportivi che ci mette la faccia. Non ha lavorato in grandi club, viene da una piccola realtà, in questo senso somiglia molto a Giuntoli. Nello stesso tempo conosce molti calciatori, che non tutti hanno sotto mano. Il piano di De Laurentiis è quello di costruire un gruppo, molto simile rispetto a quello che c’era prima. Il presidente del Napoli ha incontrato anche Massara, poi ha preso altre decisioni”

Questo dunque l’organico dirigenziale, con Meluso che è già a Castel Volturno, per conoscere squadra e tecnico.

Per il vice direttore della rosea, il piano d’azione del Napoli, non cambia. Soprattutto il mercato dei partenopei, ruota tutto intorno ad un nome:

“La linea è tracciata. La squadra il Napoli ce l’ha, il mercato dipende dalla questione Osimhen, che a sua volta dipende dalla vicenda Mbappe’. Questo è quello che può incidere in modo clamoroso, sull’organico e sulla forza dei partenopei, anche in prospettiva”

Tutto girerebbe, dunque, attorno alle decisioni dell’asso francese. Per Agresti non ci sono dubbi, che sia questa la chiave di volta:

“Mbappe’ è atteso a Parigi, dovrà parlare col PSG, nel caso in cui, si dovesse arrivare alla cessione al Real Madrid, i parigini andrebbero su Osimhen. A quel punto il Napoli dovrà trattare le cifre con il PSG, per poi prendere un altro attaccante. Questa è la chiave del mercato del Napoli, resta o no Osimhen. Una scelta che dipende solo in parte, dal Napoli, perché poi quando arrivano certe offerte il giocatore è destinato a partire. Una prospettiva che inciderà su tutto il campionato, perché Osimhen è stato il giocatore più decisivo della stagione”

Questa quindi la realtà, al di là del direttore sportivo. Per Stefano Agresti, ma non solo per lui, il destino del Napoli è strettamente legato, alla permanenza o meno, del fuoriclasse nigeriano.

