Agresti: Il problema è Garcia.

Non ci va tanto per il sottile, il vicedirettore della Gazzetta dello Sport, Stefano Agresti. Nel corso della trasmissione di Radio Radio, Sport & News, si parla delle partite di Champions League, del mercoledì. Nell’analisi di Napoli-Union Berlino, Agresti resta quasi imbarazzato, alla domanda del conduttore: il problema del Napoli è Garcia?. Ma non può esimermi dal rispondere:

“Il problema è Garcia? Certo a Napoli qualche problema c’è, su questo non c’è dubbio. Credo che un gol così si prenda, per mancanza di attenzione. Ma l’attenzione deve partire dall’allenatore, in quelle che si chiamano marcature preventive. Puoi giocare così se stai perdendo due a zero, non se stai vincendo, il gol è qualcosa di pazzesco. È vero che anche il portiere doveva richiamare la difesa, ma in una squadra organizzata queste situazioni non si devono creare a prescindere, sono automatismi quasi elementari”

Nella lettura dell’azione che ha portato al gol i tedeschi, il vicedirettore colpevolizza totalmente il tecnico del Napoli, che, per ciò che si è visto, mancherebbe dei fondamentali. Anzi nel proseguire l’argomentazione, Agresti ci va anche più pesante:

“Sono automatismi elementari, credo che anche nei dilettanti si organizzano in queste situazioni. Per questo ritengo il gol preso, gravissimo. Una situazione inspiegabile”

Anche tra i tifosi c’è molto scoramento, non tanto per la qualificazione, che resta a portata di mano, ma per un futuro che appare, molto nebuloso.

Stefano Agresti, conclude così il suo intervento :

“Io credo che una squadra di dilettanti non si trovi, in una situazione di 2 contro 2. Se nella gara di andata gli esterni dell’ Union avevano dato filo da torcere, a maggior ragione devi avere più attenzione”

Nulla da eccepire, la partita di ieri ha evidenziato, ancora una volta, delle lacune tecniche, troppo evidenti. In quelle situazioni di gioco, che lo scorso anno, venivano in maniera naturale. La sosta si avvicina, ma una grande riflessione, da chi guida questa società, andrà fatta. Con molta lucidità e saggezza, visto che dopo tre mesi di stagione, non si sono ancora visti progressi nella squadra. Questo è innegabile.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati