Agresti: Giuntoli non sarà liberato!

La conferenza stampa di presentazione, ieri a Capodimonte, di Rudi Garcia, ha catturato l’attenzione generale.

Molta la curiosità sul tecnico francese, che prenderà il posto di Spalletti. Soprattutto da Roma, che ha avuto l’ex tecnico del Lione, per due anni sulla panchina giallorossa. Lasciando senz’altro un buon ricordo.

Quest’oggi nel corso della trasmissione mattutina, di Radio Radio, Sport & News, Stefano Agresti ha parlato così, del nuovo coach partenopeo:

“A me Garcia piace. Piace come si pone, spesso sono piaciute anche le sue squadre. Ama un calcio offensivo, non è schiavo di un modulo. Ha fatto giocare molto bene la Roma, ma anche altre squadre, con alcune probabilmente è andato oltre le loro effettive possibilità. Mi sembra però che arrivi nel posto giusto, al momento sbagliato. Quando prendi una squadra che ha vinto lo scudetto, dopo così tanti anni è chiaro, che hai molto da perdere e poco da guadagnare. Pensare di fare meglio di Spalletti è molto, molto difficile. Dovresti rivincire lo scudetto e andare oltre i quarti di Champions. L’eredità è molto pesante, lui ha coraggio, ma tutto sommato ha anche poco da perdere. L’ultima sua esperienza l’ha fatta in Arabia, dove è stato mandato via. Ha poco, quindi, da perdere ma lo aspetta un compito molto difficile”

Complicato, dunque, il futuro di Rudi Garcia, soprattutto laddove la questione dirigenziale, non è ancora ben chiara. Su questo Agresti riconosce, le complicanze di questa storia:

“Giuntoli ha pensato di fare con De Laurentiis, un po’ come voleva. Ma col presidente del Napoli, quando si è sotto contratto, non si fa come si vuole. Lo ha dimostrato nel corso degli anni, lo ha fatto anche con giocatori importanti, lasciò Milik, sei mesi in tribuna. Non so come finirà con Giuntoli, per ora, non sarà liberato. Credo che De Laurentiis abbia anche il diritto, di non liberarlo. Non vedo perché gli debba consentire, di costruire una squadra che è storica rivale del Napoli, essendo ancora sotto contratto con gli azzurri. Giuntoli non può lavorare liberamente per la Juventus, trovo giusto che quando si firma un contratto, vada rispettato”

Il DS del Napoli sembrerebbe di fatto bloccato, per questa sessione di mercato. Il direttore della Gazzetta dello Sport, lo dice chiaramente:

“Se Giuntoli fosse liberato a fine mercato, sarebbe tardi. Al momento non sta lavorando per il Napoli, ma di fatto neanche per la Juventus. Il ruolo del direttore sportivo è particolare, non ha quei rapporti, come può averli l’allenatore, tutti i giorni “

Di fatto nella presentazione di Garcia, Cristiano Giuntoli non era presente. Situazione anomala per un direttore sportivo, che di fatto, dovrebbe essere lui a scegliere l’allenatore.

L’impressione è di essere inanzi ad un’altra telenovela, piena di puntate.

