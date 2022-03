Agostinelli: “Zanoli può tranquillamente giocare contro l’Atalanta. Scudetto? Chi insegue non può più sbagliare”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Andrea Agostinelli, allenatore e opinionista.

“Le parole di Capello sul calcio italiano? Sono assolutamente d’accordo. A volte vogliamo nasconderci dalla realtà ma se ancora dobbiamo aver bisogno di Scamacca che non ha ancora fatto una partita in assoluto in Europa…Dobbiamo renderci conto che il prossimo trio d’attacco della Nazionale potrebbe essere quello del Sassuolo.

Impostazione dal basso? Se dev’essere fatto per moda meglio evitare. Di solito si cerca di creare una parità numerica nel centrocampo avversario ma a volte il rischio non vale la candela.

Scudetto? La differenza la farà la continuità. Ora come ora chi sbaglia una partita può fare un errore decisivo. Le partite di Milan e Napoli possono generare errori da pagare caro. Soprattutto chi insegue, a 2 mesi dalla fine, non può sbagliare più nulla.

Zanoli titolare? Ha 22 anni, non 17 o 18. Per me può tranquillamente giocare in una difesa a 4, anche per Malcuit è più da centrocampo a 5. Conterà molto però la condizione fisica”.

