Agostinelli: “Il Napoli deve regalare qualcosa ai tifosi, non puo’ stare dietro la Juventus”

Andrea Agostinelli, allenatore, e stato intervistato alla radio ufficiale del Calcio Napoli, dichiarando quanto segue sul Napoli:

“Il risultato che la società voleva a inizio anno è arrivato, quindi c’è stato un buon lavoro da parte di Spalletti, ma capisco che l’appetito vien mangiando. Il ritorno in Champions del Napoli è importante, ma un’annata così, con l’occasione di poter vincere lo scudetto, è difficile che si possa ripetere.

Come finirà la stagione il Napoli? Spalletti e la squadra devono fare un regalo alla tifoseria, cioè il non farsi superare dalla Juventus. La tifoseria ha avuto una certa delusione, perché pensava che questa squadra potesse fare qualcosa in più. Il non farsi superare dai bianconeri è un traguardo importante per i tifosi azzurri.

Torino? Squadra fisica, come tutte quelle di Juric. Gara da prendere con le molle, se no si passa un brutto pomeriggio a Torino. Se il Napoli non ci metterà la voglia e la concentrazione saranno problemi.

Mertens e Osimhen possono giocare insieme? Assolutamente sì, per le caratteristiche dei giocatori. Il problema per l’allenatore è trovare un equilibrio di squadra. Mertens è un grandissimo campione, ma per l’età e il tipo di giocatore che è qualche volta va anche gestito. L’allenatore non deve pensare alla critica ma solo alle sue idee, avrà sbagliato anche Spalletti ma un tecnico pensa solo a quello che gli permette di vincere il maggior numero di partite”.

