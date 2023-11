Agente Tudor: “Igor non è un traghettatore”

Il procuratore Anthony Seric ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Spiegate queste ultime giornate, febbrili, dove l’allenatore croato è stato ad un passo dalla panchina del Napoli.

In dettaglio le vere ragioni, che hanno portato Tudor ha rifiutare la proposta di De Laurentiis:

“Il club ha una posizione ben chiara, vuole un tecnico che si allinei al 4-3-3, le discussioni hanno riguardato il modo in cui svilupparlo. Tuttavia se si cerca Tudor, si è a conoscenza del tipo di gioco dinamico che propone con esterni a tutta fascia. Igor voleva un progetto, non restare 7 mesi, i soldi non c’entrano”

Non una questione economica, come scritto da molte parti, ma la possibilità di intraprendere un ciclo a media scadenza.

Tudor non disposto a fare da traghettatore?

“Assolutamente no. Igor desidera un contesto, in cui poter portare a termine un ciclo. Dove ci sia un progetto, in cui essere coinvolto in termini più lunghi”

Poi Seric specifica quale è stata la proposta del Napoli:

“De Laurentiis ci ha esposto le sue esigenze, noi le nostre. Una volta chiarite, ci avrebbero fatto sapere se scegliere Tudor, per almeno un anno e mezzo. Non è mai pervenuto un si nostro, per concludere solo questa stagione”

C’era la possibilità per un rinnovo ad obiettivi?

“Non siamo nemmeno arrivati fin lì. Di base doveva esserci una durata che sottintendesse la possibilità, di aprire un ciclo. Tudor ha dei principi, i soldi vengono dopo”

Resta nell’opinione comune, che per l’ex allenatore del Marsiglia si tratti comunque di un’occasione persa. Il suo agente è sicuro che le qualità del suo assistito, verranno fuori quanto prima:

“Se ti chiama un club di questo spessore è meraviglioso, ma dipende cosa serve e in che modo. Penso che i migliori ascoltino con interesse, una proposta di De Laurentiis. Igor è fenomenale, senz’altro tra i top in Italia. Ma nessuna delusione, erano solo due idee diverse e incompatibili”

Questa dunque la verità sul caso, che ha tenuto Napoli col fiato sospeso per due giorni.

Il futuro però, adesso, si chiama Walter Mazzarri, colui che per tornare a Napoli, accetta oltre a tutte le condizioni di De Laurentiis, anche l’eventualità di cambiare il suo modulo di gioco.

