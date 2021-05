L’agente Fifa Morabito è sicuro: “Gattuso resterà a Napoli…”

L’Agente Fifa Vincenzo Morabito è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, per commentare il terremoto che si sta delineando sulle panchine delle principali squadre della Serie A. Con la fine della stagione, infatti, prenderà il via il toto-allenatori. Per molti club potrebbe esserci una rivoluzione tecnica. A partire proprio dal Napoli. Adesso le voci sulla possibile conferma di Gattuso si rincorrono con una certa insistenza. Nonostante il rapporto con ADL sembrava irrimediabilmente compromesso, fino a qualche settimana fa.

Insomma, all’orizzonte si profilano un mucchio di squadre senza manico in panca. E nulla vieta di immaginare che alcune possano addirittura scambiarsi, seppur virtualmente, i rispettivi titolari. Come suggerisce qualche rumors dalla Capitale. Sull’argomento, Morabito esprime chiaramente la sua idea: “Inzaghi al Napoli e Gattuso alla Lazio? De Laurentiis ha mostrato interesse, ma credo che resterà Gattuso a Napoli perché i risultati sono dalla sua parte e ha dimostrato di essere un grande uomo, prima ancora che un ottimo allenatore...”.

Il noto procuratore ha manifestato tutta la sua considerazione per il lavoro svolto da Ringhio quest’anno: “Gli va riconosciuto solo rispetto e, continuando con lui, il Napoli il prossimo anno potrebbe davvero vincere lo scudetto. E avrebbe potuto contrastare l’Inter anche quest’anno se non avesse avuto tutti questi infortuni…”.

Ma le vie del mercato sono infinite. Quindi, bisogna pensare eventualmente ad un’alternativa plausibile, qualora non ci fossero più i margini per ricucire il rapporto tra l’allenatore partenopeo e la società azzurra. Morabito si sbilancia sul nome di un possibile sostituto: “Ranieri dopo Gattuso? Ha dimostrato di saper gestire qualsiasi situazione e mettere le cose a posto, è diventato un uomo riparatore, col suo calcio che magari non piace, ma che ha sempre portato risultati e farebbe bene anche a Napoli…“.

A proposito di mercato, l’Agente Fifa ha una personalissima opinione sugli spifferi che da più parti darebbero in partenza due pilastri del Napoli: “Koulibaly e Fabian Ruiz sono in uscita: se dovessero essere ceduti, arriveranno altri due giocatori di alto livello. Interessi concreti per entrambi ci sono, ma i prezzi post Covid saranno al ribasso. Il Liverpool è in pole per Koulibaly ed è anche il club che può accontentare economicamente De Laurentiis. Una cessione del genere è fisiologica”.

