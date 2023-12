Agente Elmas: Voleva giocare di più!

Prime dichiarazioni del procuratore del calciatore macedone, dopo il trasferimento al Lipsia.

Nel corso della trasmissione di Radio CRC, George Gardi, spiega cosa ha spinto l’ex azzurro a lasciare Napoli:

“È nata una buona opportunità di mercato sia per il calciatore che per il Napoli. Per lui era arrivato il momento di provare una nuova avventura. A Napoli ha vissuto momento incredibili ed indimenticabili”

Scelta dolorosa, dettata soprattutto dallo scarso impiego di Elmas, come chiarisce il suo agente:

“Voleva avere più minuti ed essere un giocatore più importante, potendo essere più decisivo, dopo un anno strepitoso, come quello passato. È sempre stato rispettoso verso i compagni, accettando le decisioni tecniche. Poi è nata questa possibilità, in una delle squadre più importanti d’Europa, essere scelti da loro è una grande soddisfazione”

La gestione Garcia tra le motivazioni principali, che hanno portato Eljif a considerare l’ipotesi, trasferimento:

“Si aspettava di giocare di più. Lui ha più di 50 presenze in Nazionale, giocava contro l’Inghilterra e a Napoli faceva panchina, contro squadre di bassa classifica. La verità che quando Elmas arrivò a Napoli, Ancelotti lo convinse dicendogli che avrebbe fatto il titolare, poi andato via lui, le cose sono cambiate”

Resteranno i ricordi indelebili dello scudetto, che secondo Gardi saranno sempre nel cuore del macedone:

“Porterà con sé l’affetto della città, che lo ha accolto e l’affetto dei compagni di squadra. Quello di vincere lo scudetto era un suo obiettivo. A Lipsia non farà l’esterno, ma la sottopunta, che è il ruolo che più gli si addice. Lui è felice, credo farà molto bene”

Eljif mancherà a tutti i tifosi del Napoli, soprattutto per l’impegno che ha sempre dato in campo. Era giusto che alla sua età, avesse più spazio in squadra. Buona fortuna Elmas.

