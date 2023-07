Agente di Osimhen lascia il ritiro, nessun incontro con De Laurentiis.

Roberto Calenda, procuratore dell’attaccante nigeriano, arrivato nella giornata di ieri, in quel di Castel di Sangro, si trova già sulla strada di ritorno.

Non c’è stato nessun incontro con Aurelio De Laurentiis, ma la sua presenza era dovuta, esclusivamente, per un briefing con il suo assistito, per discutere di questioni legate agli sponsor.

Resta vivo il tema rinnovo, per il quale c’è una bozza di intesa con la società partenopea.

Ci sono da limare le cifre che riguardano la clausola rescissoria, sull’ingaggio del calciatore le distanze, tra richiesta e offerta, sono minime. Di fatto Osimhen sarà il giocatore più pagato, nella storia del Napoli. Saranno almeno 7 milioni di euro netti a stagione, con i bonus è facile immaginare, che si arriverà agli 8 milioni l’anno.

Più distanza sulla questione legata alla clausola: inizialmente il Napoli puntava ad una cifra vicino ai 200 milioni di euro, ma Calenda spinge per abbassare questa somma il più possibile. Probabilmente si troverà un accordo tra i 140 e i 160 milioni di euro. Serviranno altri incontri, per mettere la parola fine alla vicenda.

La data fissata da De Laurentiis resta quella del 12 Agosto, come preannunciato qualche giorno fa, per definire il destino del numero 9 e del Napoli, di conseguenza.

Non è affatto sicuro, che il tutto si concluda per il ritiro di Castel di Sangro. Più verosimile che si arrivi a ridosso, della prima giornata di campionato.

Il Victor Osimhen visto in amichevole, contro la squadra turca, sembra più che sereno e già in grande spolvero. Non lascia trasparire nessuna intenzione di lasciare il club azzurro, almeno per il prossimo anno, i tifosi del Napoli, possono stare tranquilli.

