Ag. Zanoli: “E’ il futuro del calcio italiano, lo paragonano a Maldini”

Alessandro Moggi, agente di Zanoli, giocatore che in queste ore è stato accostato alla Sampdoria per gennaio in prestito nell’ottica di uno scambio con Bereszyński, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli.

Alessandro Zanoli può essere considerato uno di quei giocatori con potenziali qualità in prospettiva. Tuttavia, la sua crescita non sta procedendo come dovrebbe, per via dell’instancabile Di Lorenzo. Difficile levare dal campo il capitano del Napoli che, finora, ha giocato tutte le partite. E, allora, quale può essere la soluzione migliore per il prodotto del vivaio azzurro? Ecco le parole di Alessandro Moggi, agente di Zanoli:

“Via a gennaio? Non parlo di mercato, ma lui sarà il futuro del calcio italiano in quel ruolo e per questo deve crescere e giocare. Ha grande spessore umano.

“Lo paragonano a Maldini”

Un grande operatore di mercato mi ha detto che può diventare un potenziale come Maldini. Di Lorenzo è il capitano, un giocatore di grande livello ed è difficile per un giovane avere minuti. Normale che andando così bene Spalletti voglia conservare tutto”.

